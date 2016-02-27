Пирог "Тёртый"

Другое на звание этого пирога "Стёпка-растрёпка", но оно у нас как-то не прижилося дома. Тёртый да и тёртый... Очень удобный пирог на случай застоявшейся в холодильнике банки варенья...
У меня "застоялось" смородиновое варенье. Как раз стакан где-то в банке, стоит да стоит... Утилизируем.
280 гр муки
120 гр крахмала
1,5 ч. ложки разрыхлителя
Муку, крахмал, разрыхлитель просеять вместе.
180 гр сахара
1 яйцо взбить
Сахар и яйцо взбить. Не сильно, просто чтобы сахар растворился.
200 гр маргарина растопить и охладить
добавить яйцо с сахаром
Влить в муку и замесить тесто.
Тесто разделить на 2 колобка - побольше и поменьше.
Маленький положить на 20 минут в морозилку. Побольше - достаточно на такое же время в холодильник
Который побольше - низ.
Форму смазываем чем вам удобно, немного подпыливаем мукой и раскатываем бОльший шарик. Надо сделать бортики, чтобы наша начинка не вытекла! Можно разминать пальцами (мне так удобнее)
Доставать из формы не спешим - он должен хорошо остыть.
Потом перекладываем на тарелку, по желанию - присыпаем сахарной пудрой
Добавить могу только что форма у меня разъёмная, 22 см диаметром. В ней получается ПИРОГ. А если тесто просто прямоугольно раскатать на противне, потоньше, не 0,5-0,7 см как я делала в пироге, а после выпечки остудить и порезать квадратами, то будет замечательное печенье с начинкой!
А мы такое же делаем, но только печенье )) Пирог даже в голову не приходил )) Вкуснятина!ОтветитьУдалить
Галя, а еще можно вместо варенья положить творог (смешать с ванилином, сахаром, чуть сметанки), а в тесто добавить какао -- тоже интересно и вкусно
Допишу ))) а то вроде непонятно написала ))Удалить
на протвине раскатываем тесто, мажем вареньем, сверху трём, а уже после того, как готово, горяченькое режем на ромбики ))
Да-да, иногда с творогом делаем!Спасибо, Юля, напомнила)))Осенью и с яблоками бывает...Удалить
Ну дык про "печенье" - внизу, после последней фотки - я об этом и написала)))))Удалить
))) ны дык почитала, а как же ))) но ведь мы видим то, что хотим видеть )) а у меня уже в мыслях было то печенько ))Удалить
Юля)))Люблю тебя. Вот как же я рада что ты вернулась!Удалить
Очень люблю тертый пирог. Всегда его покупаю в кулинарии. А теперь знаю, как его приготовить! Спасибо!!!ОтветитьУдалить
Ирина - спасибо! Буду рада, если пригодится рецепт.Удалить
У нас такая вкуснота тоже прижилась. Только в виде печенья. И с крахмалом надо попробовать, а то у нас как-то без него. Что крахмал меняет? Добавляет?!ОтветитьУдалить
Юля - более рыхлое. Но не критично)))Можно и без него.Удалить
Теперь уж попробую как-нибудь, очень интересно стало на вкус разницу уловить. Или не уловить и успокоиться на том, что есть в ходу у нас.Удалить
)))понимаю!Удалить
Я тоже люблю этот пирог! Мама нам его пекла часто в детстве.ОтветитьУдалить
Юля - у нас этот пирог тоже "ногами" из детства...Удалить
Галя, вкусно выглядит! ))) Эх, варенье из смородины... Небось, из натуральной, чёрной, садовой? *утирает слюнки* )))ОтветитьУдалить
А у меня похожий пирог почти ровесник моей семейной жизни, и живёт он у меня под названием "пирог песочно-штрейзельный". И я сейчас, когда захотела сверить рецепты (точно помню, что в моём нет крахмала), полезла по логу своему и обнаружила, что не писала о нём. А вот в ВК писала (наверное, тогда не было доступа в блоги, вот и пролетел штрейзель мимо.))) Надо поправить этот пробел, тем паче, что я ещё один новый пирог освоила и собираюсь им всех соблазнять.))
Оля - да. Смородина своя, домашняя, и варенье тоже моё.Удалить
Срочно пиши о своем семейном пироге!
Галя, пекла как-то раз, помню в тесто добавлялся майонез, сколько хозяек, столько и рецептов, но последнее время все с вареньем нам суперсладко, либо нам 1/3 стакана хватит))), песочное тесто они у меня любят...ОтветитьУдалить
Хадижа - само варенье у меня не сладкое, с кислинкой. А еще можно меньше сахара в само тесто класть. Там целый стакан его...Удалить
Тесто с майонезом мне тоже знакомо...
А у меня Степка- растрепка совсем другой рецепт, типа домашнего Наполеона, только коржи тонкие на сухой сковороде пекутся, а вот как такой называется даже и не помню, что-то типа "Гости на пороге" или "День до зарплаты" ;-) Что все пирогами дразнятся...ОтветитьУдалить
Сегодня "день пирога по лунному календарю")))))))))) Это я так придумала)))Удалить
Вот интересно, а почему №растрёпка" с коржами??? Я так думала что "растрёпанный" верх дал название пирогу...
А там края коржей не равняются и сверху один крошится,т.ч. он тоже растрепанный!)))Удалить
А...Понятно!Удалить
Вкусныыый...прям не могу ))) Галка соблазнительница ))))ОтветитьУдалить
))) на здоровье!Удалить
О, я тоже пеку "тертый пирог". Но сделала свою модификацию, чтобы не тереть и меньше маргарина. Получается посуше, но нравится даже больше :)ОтветитьУдалить
Меньше маргарина???Попробую, спасибо!Удалить
У меня и крахмала нет :)Удалить
Напишу тебе свой рецепт:
0,5 пачки маргарина (растопить)
2 яйца
1 стакан сахара
1 ч.л. соды
2,5 стак муки
Замесить. Тесто получается жиже, чем в начальном рецепте (там была 1 п. маргарина и 3 стак. муки). В морозилку не кладу - экономия времени!
Распределить по форме 2/3 теста, варенья сколько душа просит (любим с кислинкой - вишня, слива, смородина, желе с порички).
На варенье выложить остатки теста методом "ложка об ложку" :) Даже если останется незакрытый участок з вареньем, он как бы затянется...
Это уже пирог не "тертый")) но нравится что не такой тяжелый получается. Напоминает какое-то печенье даже. А если передержать в духовке, то будет как галета.
Я вообще во многих рецептах впервые пишу как написано, а потом если понравился сам продукт, то уменьшаю масло/марг. и снова пеку. Обычно не страдает кач-во выпечки.
О, спасибо!Удалить
... впервые пеку... :)Удалить
я догадалась))Удалить
а вот если маленькие злыдни %) все ягодки из варенья выедают - все равно можно испечь с "жижей" пирог, а?ОтветитьУдалить
Наташа - можно, от только что не наливай жижу, а просто размажь немного...Чтоб не текло прям...Удалить
Галя,ОтветитьУдалить
Я такой пирожок очень люблю :)
Самый вкус детства! :)
Спасибо за напоминание.
Я в декабре, когда делала рождественское печенье, испекла большой такой пирог и порезала на малюсенькте квадратики. Добавила в пакетики к остальным печенкам. Народ оценил :)
Спасибо, Таня. Да-да, мы тоже иногда так делаем - режем на квадраты. Но в этом случае на противне раскатываю более тонко.Удалить