суббота, 27 февраля 2016 г.

Пирог "Тёртый"


Другое на звание этого пирога "Стёпка-растрёпка", но оно у нас как-то не прижилося дома. Тёртый да и тёртый... Очень удобный пирог на случай застоявшейся в холодильнике банки варенья...
У меня "застоялось" смородиновое варенье. Как раз стакан где-то в банке, стоит да стоит... Утилизируем.
280 гр муки
120 гр крахмала
1,5 ч. ложки разрыхлителя
Муку, крахмал, разрыхлитель просеять вместе.
180 гр сахара
1 яйцо взбить
Сахар и яйцо взбить. Не сильно, просто чтобы сахар растворился.
200 гр маргарина растопить и охладить
добавить яйцо с сахаром
Влить в муку и замесить тесто.
Тесто разделить на 2 колобка - побольше и поменьше.
Маленький положить на 20 минут в морозилку. Побольше - достаточно на такое же время в холодильник
Который побольше - низ.
Форму смазываем чем вам удобно, немного подпыливаем мукой и раскатываем бОльший шарик. Надо сделать бортики, чтобы наша начинка не вытекла! Можно разминать пальцами (мне так удобнее)
Повторюсь - у меня ушло где-то стакан варенья из смородины.
Достаем меньшей шарик теста из морозилки и на крупной тёрке натираем сверху на варенье
Духовка разогрета до 200 градусов. Минут 25-30 пирог наш готовится...
Видно, что зарумянился по краям? вооот, значит готов.
Доставать из формы не спешим - он должен хорошо остыть.
Потом перекладываем на тарелку, по желанию - присыпаем сахарной пудрой
Ну вот и всё, просто и вкусно...
Добавить могу только что форма у меня разъёмная, 22 см диаметром. В ней получается ПИРОГ. А если тесто просто прямоугольно раскатать на противне, потоньше, не 0,5-0,7 см как я делала в пироге, а после выпечки остудить и порезать квадратами, то будет замечательное печенье с начинкой!
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34 комментария:

  1. JuliaSzrgz27 февраля 2016 г., 10:37

    А мы такое же делаем, но только печенье )) Пирог даже в голову не приходил )) Вкуснятина!
    Галя, а еще можно вместо варенья положить творог (смешать с ванилином, сахаром, чуть сметанки), а в тесто добавить какао -- тоже интересно и вкусно

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    1. JuliaSzrgz27 февраля 2016 г., 10:38

      Допишу ))) а то вроде непонятно написала ))
      на протвине раскатываем тесто, мажем вареньем, сверху трём, а уже после того, как готово, горяченькое режем на ромбики ))

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    2. Галюня27 февраля 2016 г., 11:30

      Да-да, иногда с творогом делаем!Спасибо, Юля, напомнила)))Осенью и с яблоками бывает...

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    3. Галюня27 февраля 2016 г., 11:31

      Ну дык про "печенье" - внизу, после последней фотки - я об этом и написала)))))

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    4. JuliaSzrgz28 февраля 2016 г., 09:39

      ))) ны дык почитала, а как же ))) но ведь мы видим то, что хотим видеть )) а у меня уже в мыслях было то печенько ))

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    5. Галюня28 февраля 2016 г., 09:45

      Юля)))Люблю тебя. Вот как же я рада что ты вернулась!

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  2. Заика Ирина27 февраля 2016 г., 10:51

    Очень люблю тертый пирог. Всегда его покупаю в кулинарии. А теперь знаю, как его приготовить! Спасибо!!!

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    1. Галюня27 февраля 2016 г., 11:31

      Ирина - спасибо! Буду рада, если пригодится рецепт.

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  3. Юлия Томашук27 февраля 2016 г., 13:48

    У нас такая вкуснота тоже прижилась. Только в виде печенья. И с крахмалом надо попробовать, а то у нас как-то без него. Что крахмал меняет? Добавляет?!

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    1. Галюня27 февраля 2016 г., 14:17

      Юля - более рыхлое. Но не критично)))Можно и без него.

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    2. Юлия Томашук27 февраля 2016 г., 18:04

      Теперь уж попробую как-нибудь, очень интересно стало на вкус разницу уловить. Или не уловить и успокоиться на том, что есть в ходу у нас.

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    3. Галюня27 февраля 2016 г., 18:16

      )))понимаю!

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  4. Федечка27 февраля 2016 г., 15:15

    Я тоже люблю этот пирог! Мама нам его пекла часто в детстве.

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    1. Галюня27 февраля 2016 г., 15:22

      Юля - у нас этот пирог тоже "ногами" из детства...

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  5. Helga-Cat27 февраля 2016 г., 16:47

    Галя, вкусно выглядит! ))) Эх, варенье из смородины... Небось, из натуральной, чёрной, садовой? *утирает слюнки* )))

    А у меня похожий пирог почти ровесник моей семейной жизни, и живёт он у меня под названием "пирог песочно-штрейзельный". И я сейчас, когда захотела сверить рецепты (точно помню, что в моём нет крахмала), полезла по логу своему и обнаружила, что не писала о нём. А вот в ВК писала (наверное, тогда не было доступа в блоги, вот и пролетел штрейзель мимо.))) Надо поправить этот пробел, тем паче, что я ещё один новый пирог освоила и собираюсь им всех соблазнять.))

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    1. Галюня27 февраля 2016 г., 18:18

      Оля - да. Смородина своя, домашняя, и варенье тоже моё.
      Срочно пиши о своем семейном пироге!

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  6. Khadija Michel27 февраля 2016 г., 17:19

    Галя, пекла как-то раз, помню в тесто добавлялся майонез, сколько хозяек, столько и рецептов, но последнее время все с вареньем нам суперсладко, либо нам 1/3 стакана хватит))), песочное тесто они у меня любят...

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    1. Галюня27 февраля 2016 г., 18:19

      Хадижа - само варенье у меня не сладкое, с кислинкой. А еще можно меньше сахара в само тесто класть. Там целый стакан его...
      Тесто с майонезом мне тоже знакомо...

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  7. taurus27 февраля 2016 г., 20:16

    А у меня Степка- растрепка совсем другой рецепт, типа домашнего Наполеона, только коржи тонкие на сухой сковороде пекутся, а вот как такой называется даже и не помню, что-то типа "Гости на пороге" или "День до зарплаты" ;-) Что все пирогами дразнятся...

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    1. Галюня27 февраля 2016 г., 20:30

      Сегодня "день пирога по лунному календарю")))))))))) Это я так придумала)))
      Вот интересно, а почему №растрёпка" с коржами??? Я так думала что "растрёпанный" верх дал название пирогу...

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    2. taurus29 февраля 2016 г., 10:01

      А там края коржей не равняются и сверху один крошится,т.ч. он тоже растрепанный!)))

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    3. Галюня29 февраля 2016 г., 13:24

      А...Понятно!

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  8. Орешка черепашка28 февраля 2016 г., 12:53

    Вкусныыый...прям не могу ))) Галка соблазнительница ))))

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  9. Vasilinka29 февраля 2016 г., 11:22

    О, я тоже пеку "тертый пирог". Но сделала свою модификацию, чтобы не тереть и меньше маргарина. Получается посуше, но нравится даже больше :)

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    1. Галюня29 февраля 2016 г., 13:23

      Меньше маргарина???Попробую, спасибо!

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    2. Vasilinka3 марта 2016 г., 10:49

      У меня и крахмала нет :)

      Напишу тебе свой рецепт:
      0,5 пачки маргарина (растопить)
      2 яйца
      1 стакан сахара
      1 ч.л. соды
      2,5 стак муки

      Замесить. Тесто получается жиже, чем в начальном рецепте (там была 1 п. маргарина и 3 стак. муки). В морозилку не кладу - экономия времени!

      Распределить по форме 2/3 теста, варенья сколько душа просит (любим с кислинкой - вишня, слива, смородина, желе с порички).
      На варенье выложить остатки теста методом "ложка об ложку" :) Даже если останется незакрытый участок з вареньем, он как бы затянется...

      Это уже пирог не "тертый")) но нравится что не такой тяжелый получается. Напоминает какое-то печенье даже. А если передержать в духовке, то будет как галета.
      Я вообще во многих рецептах впервые пишу как написано, а потом если понравился сам продукт, то уменьшаю масло/марг. и снова пеку. Обычно не страдает кач-во выпечки.

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    3. Галюня3 марта 2016 г., 16:42

      О, спасибо!

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    4. Vasilinka3 марта 2016 г., 19:18

      ... впервые пеку... :)

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    5. Галюня4 марта 2016 г., 06:04

      я догадалась))

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  10. Unknown29 февраля 2016 г., 12:09

    а вот если маленькие злыдни %) все ягодки из варенья выедают - все равно можно испечь с "жижей" пирог, а?

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    1. Галюня29 февраля 2016 г., 13:24

      Наташа - можно, от только что не наливай жижу, а просто размажь немного...Чтоб не текло прям...

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  11. Tatiana Alsace29 февраля 2016 г., 14:43

    Галя,

    Я такой пирожок очень люблю :)
    Самый вкус детства! :)
    Спасибо за напоминание.

    Я в декабре, когда делала рождественское печенье, испекла большой такой пирог и порезала на малюсенькте квадратики. Добавила в пакетики к остальным печенкам. Народ оценил :)

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    1. Галюня29 февраля 2016 г., 17:39

      Спасибо, Таня. Да-да, мы тоже иногда так делаем - режем на квадраты. Но в этом случае на противне раскатываю более тонко.

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